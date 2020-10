Astuce : renommer un appareil Bluetooth avec iOS 14

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

11

iOS 14 a beau avoir déjà reçu une première mise à jour corrective, on découvre encore des astuces qui nous facilitent la vie. C'est le cas de la gestion des appareils Bluetooth qui sont appairés à l'iPhone, ou à l'iPad. Jusqu'ici, il était impossible de renommer les accessoires connectés. Mais iOS 14 change enfin la donne.

Apple ajoute une option pour le Bluetooth

La version 2020 du système d'exploitation d'Apple propose en effet le renommage des périphériques Bluetooth associés à votre appareil. Tous sauf l'Apple Watch peuvent être renommés afin de permettre à l'utilisateur de clarifier les différents accessoires qu'il a déjà connecté au moins une fois. Avec le temps, la liste finit par s'allonger et certains dispositifs ont parfois des noms illisibles ou en doublon.



Cet ajout de la part d'Apple est un petit plus non négligeable et très facile d'accès. Rendez-vous dans Réglages > Bluetooth, puis tapotez sur le "i" à côté de l'appareil à renommer. Ensuite, sélectionnez le nom et changez-le dans l'écran d'édition. C'est tout.



Pour maitriser iOS 14 et iPadOS 14, n'hésitez pas à revoir les nouveautés et les meilleures astuces, ainsi que nos tutoriels "iPhone Facile" publiés tout au long de l'année depuis plus de douze ans désormais.



Qui avait besoin de renommer ses équipements Bluetooth ? D'ailleurs, vous avez combien d'appareils dans la liste ?