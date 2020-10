Retro Widget : un clin d’œil au Nokia 3310

Il y a 15 min

Alban Martin

Retro Widget est une nouvelle app qui tire partie des fonctionnalités apportées par iOS 14 avec les widgets personnalisés. En jouant la carte nostalgie, Retro Widget veut émouvoir les trentenaires et autre quadragénaires qui ont possédé un téléphone de type Nokia 3310. C’est le cas de Maël qui nous a partagé sa découverte par mail.



Retro Widget : une fausse bonne idée ?

Ainsi, on retrouve le fond vert de l’époque, et les mêmes informations pratiques comme l’heure, le niveau de batterie, le signal réseau, l’opérateur et même un accès au jeu Snake.



Pour pousser le vice jusqu’au bout, les développeurs ont même joué avec le mode sombre pour activer le rétro-éclairage du fond vert.



Une bonne idée mais finalement peu utile. Rétro Widget est payant (2,29€) mais n’affiche que des informations que l’on a déjà dans la barre de statut. Idem pour le Snake qui n’est pas inclus, il s’agit juste d’un label qui est là pour décorer. Dommage.

Télécharger Retro Widget à 2,29 €