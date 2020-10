Les couleurs des iPhone 12 et iPhone 12 Pro en fuite !

Alban Martin

A moins de cinq heures de la présentation des iPhone 12 et iPhone 12 Pro, Evan Blass, un célèbre leaker qui a s'est forgé une solide réputation avec des fuites précises, nous dévoile les couleurs exactes des smartphones Apple 2020. Sans surprise, le bleu est roi.

Tous les coloris des iPhone 12

Evan Blass ne donne pas les caractéristiques techniques des smartphones, mais prend un malin plaisir à fuiter les rendus de presse avant les constructeurs. Cette fois c'est Apple qui en fait les frais avec les nouveaux coloris des quatre modèles d'iPhone 12.



On découvre ainsi toutes les images des iPhone 2020 :

L'iPhone 12 mini en bleu, noir, vert, rouge et blanc.

L'iPhone 12 en bleu, noir, vert, rouge et blanc.

L'iPhone 12 Pro en graphite, bleu, or et argent.

L'iPhone 12 Pro Max en graphite, bleu, or et argent.

Même si il ne rentre pas dans les détails, on s'aperçoit tout de même que les rumeurs étaient très justes au sujet des appareils photos avec trois modules pour l'iPhone 12 Pro accompagné d'un LiDAR, et un double capteur pour les deux autres, comme l'iPhone 11.



Vous préférez quel coloris pour votre futur iPhone 12 ? On parie qu'Apple a prévu des fonds d'écran spécifiques à chaque iPhone 5G, comme elle l'a fait pour l'iPad Air 4.



Rendez-vous à 19h sur notre page keynote !