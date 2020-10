iPad Air 4 : lancement des précommandes le 16 octobre ?

Tout naturellement, nous nous attendions à ce que Tim Cook ou l'un de ses collègues fassent mention de la commercialisation prochaine de la quatrième génération d'iPad Air.



Hélas, ce n'a pas été le cas puisque seuls la gamme d'iPhone 12 et l'HomePod Mini ont été cités durant l'évènement. Une attente pour un produit présenté un mois auparavant et qui, bien que prometteur, nous laisse plus qu'impatients.



Seulement, l'excellent et bien informé Jon Prosser vient de dévoiler la possible date de précommande de la tablette.

L'iPad Air 4 pourrait voir le jour très rapidement

On ne le présente plus, tant ces annonces et fuites sont positives et ratent rarement le coche : Jon Prosser vient une nouvelle fois de mettre le feu à Twitter en dévoilant une possible date de précommande de l'iPad Air 4.



Selon l'homme, qui signale être sûr de lui à 100%, les précommandes de la tablette débuteraient le 16 octobre et les ventes seraient lancées une semaine plus tard, soit le 23.



GOT EM!



iPad Air preorders on Friday, October 16th.



L'iPad Air comprend le même design général que l'iPad Pro, avec les bords plats et le boîtier rectangulaire de la caméra à l'arrière, tout en profitant d'un sacré boost au niveau des performances.



Croisons les doigts...