iPhone 12 Pro : Apple met en ligne la vidéo de présentation

Il y a 1 heure (Màj il y a 21 min)

Julien Russo

4

Quels mots utiliser pour décrire cet incroyable Apple Event qu'on a vécu ce soir ? On dirait : intense, magnifique, merveilleux et incroyable. La plus belle annonce aura probablement été celle des iPhone 12 Pro. Apple a apporté une multitude de nouveautés, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les iPhone 12 Pro.

Apple publie la présentation des iPhone 12 Pro

Comme à son habitude, juste après un show de plus d'une heure, Apple met en ligne les vidéos de présentations de ses nouveaux produits. L'iPhone 12 Pro et Pro Max ont été les deux produits qui ont rencontré le plus d'engouement, Apple a publié sur sa chaine YouTube la vidéo qui explique et détaille chaque nouveauté comme le design, la puce A14 ou encore l'incroyable qualité des photos et vidéos !

Voici ce qu'on peut voir dans la description de la vidéo :

Une puce A14 Bionic, la plus rapide sur smartphone. Un tout nouveau design. Une face avant Ceramic Shield plus résistante que le verre de n’importe quel smartphone. Un scanner LiDAR conçu sur mesure. La première caméra au monde à filmer en Dolby Vision. Un système photo pro avancé qui révolutionne la prise de vues en conditions de faible éclairage. Et des accessoires qui se connectent de façon inédite avec MagSafe. L’iPhone 12 Pro est l’iPhone le plus puissant jamais conçu.

L'iPhone 12 Pro sera disponible en précommande le 16 octobre et l'iPhone 12 Pro Max le 6 novembre. Retrouvez la vidéo de présentation diffusée pendant l'Apple Event ci-dessous :