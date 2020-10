iPhone 12 vs iPhone 12 Pro : quelles sont les différences ?

Hier à 23:20

Corentin Ruffin

4

Quelques minutes en arrière, nous avons eu la chance de découvrir la nouvelle gamme d'iPhone 12, se composant de l'iPhone 12 Mini, de l'iPhone 12, de l'iPhone 12 Pro ainsi que de l'iPhone 12 Pro Max.



Une nouvelle cuvée qui peut paraître minime au niveau des nouveautés, mais qui recèle tout de même quelques beaux ajouts, dont la compatibilité avec la 5G.



Quid de la différence entre les modèles phares, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ? Est-ce que ce dernier creuse réellement l'écart ?

Appareil photo

Si l'on se fie aux grandes lignes de ces deux appareils, l'appareil photo est plus ou moins similaire, outre la présence ou non d'un capteur LiDAR.



Mais, si l'on regarde dans le détail, on constate tout de même de belles différences entre la version normale et la version Pro. Cette dernière profite notamment, comme l'année précédente, d'un téléobjectif avec ouverture ƒ/2,0. Mais, ce n'est pas tout : là où l'iPhone 12 bénéficie d'une stabilisation optique de l’image, la version Pro a le droit à une double stabilisation.



Le modèle le plus cher a également un zoom optique avant 2x, une amplitude du zoom optique 4x et possède un meilleur zoom numérique jusqu'à 10x (contre 5x pour l'iPhone 12).



Pour marquer la différence entre les deux modèle, la présence du scanner LiDAR permet les portraits en mode Nuit, une mise au point automatique plus rapide en conditions de faible éclairage et des expériences de réalité augmentée ultra-perfectionnées.



Du côté de la vidéo, l'enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision peut se faire jusqu’à 60 i/s via le modèle Pro, tandis que l'iPhone 12 s'arrête à 30 i/s.

Ultra grand‑angle

Grand-angle

Scanner LiDAR

Téléobjectif (seulement sur iPhone 12 Pro)

Autonomie

Le point crucial de l'autonomie a quelque peu été oublié par Apple lors de ce keynote. Faut-il s'attendre à des désillusions ? Personnellement, je dirais que non, mais nous n'aurons pas le droit à de meilleurs résultats que sur l'iPhone 11.



Dans les deux cas, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront compatibles avec MagSafe, le nouveau système de chargeurs sans fil avec aimants.



Pour le reste, les caractéristiques sur l'autonomie sont les mêmes : jusqu'à 17 heures en lecture vidéo, 11 heures en streaming vidéo, 65 heures en lecture audio.



Du côté de la charge rapide, même son de cloche : jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus, vendu séparément bien entendu.

Puissance

Si Apple a utilisé sa dernière puce A14 Bionic gravée en 5nm sur tous ses nouveaux appareils, la différence devrait se jouer au niveau de la RAM.



Seulement, la Pomme reste muet pour le moment sur ces caractéristiques... On parle de 4 Go sur les iPhone 12 et 6 Go sur les Pro.

Écran

Grosse différence en comparaison à l'année dernière : la gamme d'iPhone 12 aura bel et bien le droit au même écran sur chaque appareil.



Ainsi, ces derniers sont dotés d'écrans Super Retina XDR en OLED avec une très légère différence sur la luminosité maximale en utilisation standard.



Autre point, la taille sera la même selon l'appareil choisi : l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro auront le droit à une diagonale de 6,1 pouces.

Dimensions

iPhone 12

Hauteur : 146,7 mm

146,7 mm Largeur : 71,5 mm

71,5 mm Épaisseur : 7,4 mm

7,4 mm Poids : 162 g

L'iPhone 12 Mini

Hauteur : 131,5 mm

131,5 mm Largeur : 64,2 mm

64,2 mm Épaisseur : 7,4 mm

7,4 mm Poids : 133 g

iPhone 12 Pro

Largeur : 71,5 mm

71,5 mm Hauteur : 146,7 mm

146,7 mm Épaisseur : 7,4 mm

7,4 mm Poids : 187 g

A titre de comparaison les iPhone 11 faisaient :

iPhone 11 de 6.1 pouces

Hauteur : 150,9 mm

150,9 mm Largeur : 75,7 mm

75,7 mm Épaisseur : 8,3 mm

8,3 mm Poids : 194 g

iPhone 11 Pro de 5,8 pouces

Largeur : 71,4 mm

71,4 mm Hauteur : 144 mm

144 mm Épaisseur : 8,1 mm

8,1 mm Poids : 188 g

Résistance à l’eau

Les deux modèles sont à armes égales sur ce coup puisque tous deux sont résistants à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Matériaux, solidité et finitions

Au niveau des matériaux et de la solidité, Apple a fait le choix d'utiliser une face avant Ceramic Shield qui devrait permettre aux téléphones d'être 4x plus résistant aux chutes.



La différence se joue sur un détail : l'iPhone 12 Pro utilise de l'acier inoxydable chirurgical tandis que son frère se sert de l'aluminium de qualité aérospatiale.

Coloris

iPhone 12

Bleu

Vert

Noir

Blanc

Rouge

iPhone 12 Pro

Bleu pacifique

Argent

Graphite

Or

Capacité de stockage

Pour différencier la différence de prix, Apple a avantagé logiquement la version Pro, qui débutera avec 128 Go là où la version normale héritera de l'habituel et triste 64 Go.

64 Go (iPhone 12)

128 Go

256 Go

512 Go (seulement sur l'iPhone 12 Pro)

Prix

Voilà, vous savez tout sur les différences techniques et esthétiques entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, deux modèles qui sont séparés par 250€ dans leur version de base (contre 350€ l'année dernière). L'iPhone 12 démarre à 909€ quand l'iPhone 12 Pro s'affiche à 1 159€ au minimum. Et l’iPhone 12 Mini est carrément à 809€ !