Prime Day 2020 : les meilleures promo Apple et geek

Il y a 3 heures (Màj il y a 20 min)

Medhi Naitmazi

1

C’est parti pour le Prime Day 2020, la grande braderie d’Amazon pour ses abonnés Prime. L’opération se déroule ces 13 au 14 octobre, avec de nombreuses promotions sur les produits Apple, et autres. Nous avons fait une sélection qui évoluera pendant les deux jours.



Un bon plan immanquable pour tous les abonnés au service Amazon Prime. Ceux qui ont souscrit à l'offre à 49€ par an ont non seulement accès à des livraisons prioritaires et gratuites, mais aussi à Prime Vidéo, Amazon Music et d'autres services. Mais en cliquant sur le lien ci-dessus, vous avez 30 jours de Prime gratuits !

Apple

iPad Air 3 64 Go : 459 € au lieu de 559 €

iPhone XR 64 Go à 652€ au lieu de 709 €

iPhone 11 Pro 64 Go à 1059€ au lieu de 1159 €

iPhone 11 64 Go à 729€ au lieu de 809 €

AirPods Pro à 214€ au lieu de 279 €

MacBook Air 2020 13 pouces 512 Go à 1339€

MacBook Air 2020 13 pouces 256 Go à 1034€

Stylet pour iPad à 29€

Souris Magic Mouse 2 : 79 € au lieu de 99 €

Clavier Magic Keyboard : 112 € au lieu de 149 €

Android

OnePlus Nord 5G 256 Go à 449€ au lieu de 499€

Samsung Galaxy S20 à 579,99€ au lieu de 879€

OnePlus 7T Pro 256 Go à 449€ au lieu de 759€

Samsung Galaxy S10+ Plus 128 Go à 667,6€ au lieu de 829€

Xiaomi Mi 10 128 Go à 649€ au lieu de 799€

Samsung Galaxy A51 128 Go à 279€ au lieu de 334,95€

Smartwatch Fossil Gen 5 à 159€ au lieu de 299€

Montre Huawei Watch GT 2 à 129€ au lieu de 155€

Xiaomi Mi Band 4 à 19€ au lieu de 39€

Son

Domotique

Accessoires Mac, PC et Gaming