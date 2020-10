Snapchat travaille déjà sur le Lidar des iPhone 12 Pro

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le nouveau scanner Lidar aide l'iPhone 12 à comprendre le monde qui vous entoure.



Apple a adapté cette technologie pour ses modèles d'iPhone 12 Pro, où elle contribue à améliorer la photographie en basse lumière, grâce à sa capacité à «voir dans le noir», mais aussi la précision des expériences en réalité augmentée.



Snapchat et l'AR, tout une histoire

Cette technologie peut donc être utilisée par les développeurs d'applications pour créer une carte de profondeur précise de la scène et aider à accélérer l'AR.



En pratique, cela signifie pour les développeurs la possibilité d'utiliser le lidar pour activer des choses comme la numérisation d'objets et de pièces - idéale pour de meilleures applications d'achat AR, des outils de conception de maison ou des jeux AR, par exemple.



Il peut également activer des effets photo et vidéo et un placement plus exact des objets AR, car l'iPhone est en fait capable de «voir» une carte 3D de la pièce.



Cela peut conduire à de nouvelles expériences de AR comme ce que Snapchat est prêt à introduire. Déjà connue pour certains des meilleurs filtres photo AR de sa catégorie, la société annonce qu'elle lancera bientôt un filtre alimenté par Lidar spécialement pour les modèles iPhone 12 Pro.



Apple a donné un bref aperçu de la fonctionnalité de Snapchat lors de la partie Lidar de l'événement iPhone d'hier soir.

Ici, vous pouvez voir une scène AR dans l'application Snapchat où des fleurs et des herbes recouvrent la table et le sol, et les oiseaux volent vers le visage de l'utilisateur. Les herbes vers le fond de la pièce semblaient être plus éloignées que celles plus proches de l'utilisateur, et la végétation grimpe même autour des armoires de cuisine dans la vidéo du keynote - une indication que la technologie voit exactement où ces objets se trouvent dans l'espace physique.



Les oiseaux disparaissent lorsqu'ils se déplacent derrière la personne, et atterrissent même précisément dans la main de la personne.



On espère que la livraison de cette nouveauté arrivera rapidement après la sortie des iPhone 12 Pro afin de tester de nouvelles capacités.

