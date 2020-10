Un premier avis sur l’iPhone 12 signé ABC News

Medhi Naitmazi

Apple a présenté la gamme iPhone 12 il y a deux jours lors de son keynote d'octobre qui tenait toujours en ligne. Cela signifie que la presse n'a pas pu essayer les nouveaux iPhones juste après l'annonce comme par le passé. Cependant, la société a envoyé l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro à la journaliste d'ABC News, Becky Worley, qui a présenté une rapide prise en main des nouveaux smartphones Apple dans l’émission Good Morning America.

Un avis sur les deux iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Worley a montré l'iPhone 12 dans la couleur bleue et l'iPhone 12 Pro dans la couleur bleue pacifique, les nouveaux coloris de la gamme iPhone de cette année. Jusqu'à présent, nous n'avions vu que des rendus des nouveaux iPhones, mais la vidéo de Good Morning America nous donne une meilleure idée de l'apparence des nouvelles couleurs en vrai.



La nouvelle technologie MagSafe, qui était l’un des points forts de la conférence, a également été dévoilé par Worley avec le nouveau portefeuille en cuir, qui se fixe magnétiquement à l’arrière de l’iPhone 12.



La journaliste parle des bienfaits de nouveaux appareils photos, notamment en mode nuit que ce soit sur la photo classique, les portraits ou les selfies, Apple a vraiment amélioré les résultats.



Autre point, la 5G qui arrive en force aux USA et qui est disponible sur tous les iPhone. Worley énumère les expériences qui vont en profiter, mais sans faire de démonstration quelconque. Un peu dommage.

En plus de montrer les nouveaux appareils, Good Morning America a eu une brève interview avec Kaiann Drance, vice-présidente du marketing iPhone d'Apple qui a présenté l'iPhone 12 lors de l'événement spécial d'Apple. Drance, interrogé sur le retrait de l'adaptateur secteur et des EarPods de l'iPhone, a déclaré que les modèles de cette année apportaient plusieurs autres améliorations plus intéressantes pour les utilisateurs.

Il y a déjà tellement de choses dans le téléphone. Il y a de nombreuses raisons incroyables, et nous pensons que c'est un bon prix pour tout cela. Mais, pour les autres raisons que j'ai mentionnées… les gens ont souvent déjà tout cela dans leur maison. Peut-être en ont-ils plusieurs. C'était donc en quelque sorte la bonne chose à faire en ce qui concerne les objectifs environnementaux plus larges.

On rappelle qu’en France, l’iPhone sera bien livré avec ses écouteurs EarPods, la loi obligeant les fabricants à fournir un kit main libre.



Vous pouvez regarder les cinq minutes de prise en main et l'interview sur la vidéo ci-dessous :

Les précommandes pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro commencent ce vendredi 16 octobre, les téléphones étant expédiés une semaine plus tard, le 23 octobre. L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max seront disponibles en novembre.