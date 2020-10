Un premier benchmark sérieux de l'iPhone 12 Pro

Alban Martin

Après quelques tests effectués en sous-marin, voilà un premier benchmark officiel pour l'iPhone 12 Pro Max. Oui, il est intéressant de le comparer à ceux des iPad Air 4 et iPhone 12 puisque ces derniers ont beau avoir la même puce A14, ils n'embarquent que 4 Go de RAM contre 6 Go sur la gamme Pro.



C'est encore Geekbench qui fournit les données, Apple ayant fourni quelques exemplaires de test comme nous l'avions vu ce matin.

Premiers tests de performances de l'iPhone 12 Pro

L'iPhone 12 Pro obtient donc un score de 1 597 points en mono coeur, et de 4 152 points en multi coeurs sur Geekbench. L'écart avec un iPhone 11 Pro est donc de plus de 20%, ce dernier faisant en moyenne 1 339 points sur un core et 3 437 en multi core.



Les scores sont très proches de ceux de l’iPad Air 4, la RAM ne semblant pas faire de grande différence, en tout cas sur ce genre de test. Si vous aviez vu des benchmarks plus mauvais, ne vous y fiez pas, l'iPhone 12 Pro était peut-être en train de réaliser d'autres tâches comme télécharger une app, streamer une musique, etc. C'est pour cela qu'il vaut mieux attendre plusieurs tests et effectuer la bonne vieille méthode de la moyenne.



Apple l'avait annoncé, comme chaque à fois, la puce A14 Bionic en 5nm est la plus puissante du marché. Sa finesse de gravure lui permet de gagner de précieux points mais aussi d'être encore plus économe. Et dire que la puce A13 est encore en tête des classements, plus d'un an après sa sortie...