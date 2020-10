Xavier Niel s'exprime sur les futurs forfaits 5G de Free Mobile

Julien Russo

Maintenant que les fréquences ont été distribuées aux opérateurs, SFR, Bouygues, Orange et Free Mobile peuvent dès maintenant lancer leurs offres 5G. Si chez l'opérateur de Stéphane Richard tout est déjà prêt avec des prix en hausse, chez Free Mobile on parle déjà de futures offres à des prix bien plus raisonnables que ses concurrents.

Free Mobile, des offres 5G au même tarif que la 4G ?

Avec l'arrivée de la 5G, il faut s'attendre à une augmentation tarifaire chez tous les opérateurs. Cependant, si on sait que cette mentalité est courante chez SFR, Bouygues et Orange, c'est tout le contraire chez Free Mobile qui a une vision très différente des autres opérateurs.

Xavier Niel a participé à une interview dans le média Les Échos, alors que les offres de Free Mobile n'ont toujours pas été dévoilées, le PDG du groupe Iliad a communiqué plusieurs informations intéressantes à propos des forfaits 5G qu'on retrouvera prochainement.

Conscient de l'augmentation des tarifs chez les concurrents, Xavier Niel n'a pas ouvertement dit que la 5G sera au même prix que la 4G, mais a tout simplement exprimé le fait qu'il fallait attendre de voir les offres de Free Mobile avant de souscrire chez un opérateur concurrent.

Niel a également dévoilé son opinion personnelle concernant la décision de certains sénateurs qui veulent interdire les forfaits mobiles avec la data illimitée. Selon lui, les réseaux des opérateurs français consomment très peu d'énergie et que la pollution générée est très minime, le problème viendrait essentiellement des smartphones et PC qui sont renouvelés à un rythme trop fréquent par les consommateurs.

Toucher aux forfaits illimités serait une erreur, ces forfaits conviennent aux consommateurs qui sont toujours plus demandeurs de data et qui le seront encore plus avec la 5G.

Si vous commencez à leur dire, arrêter de consommer de la data, ils vont vous répondre que c’est leur liberté. Il existe déjà beaucoup de restrictions, si en plus on en rajoute tous les jours.

La 5G Free Mobile arrive

À la question "quand est-ce que Free Mobile va lancer ses forfaits 5G", la réponse de Xavier Niel est restée très vague puisque celui-ci n'a pas donné de date fixe, mais plutôt une période approximative. Free Mobile lancerait ses offres 5G avant la fin de l'année ! Une réponse qui rappelle celle du directeur général de Free Thomas Reynaud qui affirmait exactement la même chose dans une récente interview.