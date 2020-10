Tous les détails sur Apple Music TV

Il y a 32 min

Julien Russo

Réagir

Avec son service de streaming, Apple n'a qu'une idée en tête, vaincre Spotify et prendre enfin la première place du marché du streaming. Comme vous avez pu le voir hier, la firme de Cupertino a ajouté une nouveauté de taille aux États-Unis, la disponibilité d'une chaine de streaming spécialisé dans les clips vidéos, elle s'appellera "Apple Music TV".

Tous les détails qu'il faut savoir

Quand on voit le rythme des nouveautés Spotify chaque trimestre, on pourrait se demander si la concurrence est en manque d'idée. Visiblement, chez Apple ce n'est pas le cas et on le prouve encore une fois avec une nouveauté fantastique !

En effet, Apple va proposer une chaine de streaming qui diffusera 24h/24 et 7j/7 avec en boucle des clips et des émissions. Tout comme des chaines musicales du type MTV Hits, M6 Music, Trace Urban... Vous retrouverez un habillage et des présentateurs pour les divers programmes.

Pour en dire plus sur cette nouveauté (qui arrivera en France on l'espère), Rachel Newman la responsable mondiale de la rédaction et du contenu d'Apple a joué le jeu de l'interview auprès de Variety.

Voici ce qu'on pourra retrouver sur Apple Music TV :

Ce sont des tubes vraiment contemporains et bien connus, donc si nous avons un échantillon de représentation d'artistes, ce serait Drake, Dua Lipa, Cardi, B, BTS, Justin Bieber et Billie Eilish. forme un contenu interstitiel vidéo, ainsi que l’étrange pièce longue lors d’événements spéciaux, comme la prise de contrôle de Bruce toute la journée.

Vous retrouverez également sur Apple Music TV des interviews, des émissions avec des images d'archives, mais surtout des événements de fans en direct où les abonnés Apple Music pourront interagir avec les artistes invités sur le plateau !

Peut-on comparer Apple Music TV avec MTV ? À cette question, Rachel Newman a expliqué que l'expérience sera plus poussée et plus immersive pour les fans.

Je pense que le but est vraiment de créer un autre espace pour que les consommateurs puissent apprécier la musique. Nous voulons servir toutes sortes d'amateurs de musique, et souvent même les fans de musique lean-forward veulent une solution lean-back qu'ils peuvent mettre en place et oublier. Nous pensons simplement que c'est une façon géniale d'apprécier la musique.

Newman a également expliqué que la firme de Cupertino a commencé à produire des contenus vidéos pour sa chaine de streaming. Plusieurs entrevues enregistrées avec des artistes et des animateurs Apple Music 1 sont déjà prêtes pour être diffusées sur Apple Music TV.