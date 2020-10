Disney+ lance GroupeWatch pour regarder à plusieurs et à distance

Il y a 33 min (Màj il y a 30 min)

Alexandre Godard

Disney+ continue sur sa lancée avec l'ajout d'une toute nouvelle fonctionnalité qui devrait en ravir plus d'un, qui n'est autre que la possibilité de regarder un film à plusieurs en étant chacun chez soi.





Visionner un film ensemble à distance

En ce jeudi 22 octobre 2020, Disney+ lance une toute nouvelle fonction appelée GroupWatch. Le principe est simple, pouvoir regarder un film ou une série avec ses amis, sa famille tout en étant à distance. Disney va tout simplement ajouter une nouvelle icône sur la fiche de chaque contenu.



Sous forme d'invitation par mail ou SMS, il sera possible d'inviter jusqu'à 7 amis qui pourront rejoindre sur n'importe quelle plateforme. Disney + précise que tout le monde pourra interagir avec le contenu diffusé comme la lecture play/pause, retour en arrière... Petite fonction plutôt intelligente, chacun pourra choisir la langue, les sous-titres à sa guise, autrement dit, vous pouvez regarder le film en VF et votre ami lui en VOST.

Pour finir, on pourra envoyer certains émojis comme le bonhomme triste, content.... pour interagir avec les autres et leur faire comprendre si on aime tel ou tel passage pendant le film...



Après plusieurs tests effectués, cette fonction est donc lancée dès aujourd'hui en France et pour tous. Bien joué Disney.



Source : Disney.

