iPhone 12 : Vous pourrez télécharger les mises à jour d'iOS en 5G avec cette option

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

5

Les iPhone 12 ne sont pas encore commercialisés qu'on continue à apprendre des détails à propos des futurs smartphones d'Apple. Un document d'assistance publié cette semaine a attiré notre attention puisqu'il détaille le fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité liée à la 5G dans les réglages des iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max.

Une fonction a activé manuellement pour une 5G permanente

La 5G va être une petite révolution sur les iPhone 12, vous allez pouvoir naviguer sur internet avec toujours plus de vitesse et télécharger des fichiers lourds d'une rapidité déconcertante !

Cependant, pour profiter pleinement de la 5G, une fonction sera à activer manuellement dans les réglages de votre iPhone.

Comme l'explique le document d'assistance, vous retrouverez une option "Autoriser plus de données sur 5G" qui vous permettra de télécharger les nouvelles versions d'iOS via le nouveau standard mobile.

Il vous suffira d'aller dans Réglages > Cellulaire > Options de données cellulaires > Mode de données. Voici ce que vous aurez qui s'affichera :

Dès que cette option sera cochée, vous pourrez télécharger les nouvelles versions d'iOS sur la 5G à condition que votre batterie ait minimum 50% de charge ! Cette décision d'Apple peut être pas mal pour les utilisateurs qui n'ont pas encore la Fibre à leur domicile et qui auront une nette amélioration de vitesse via la 5G.

Le fait d'autoriser plus de données en 5G permettra aussi d'améliorer la qualité vidéo des appels FaceTime, Apple explique dans son document que l'iPhone se servira de la 5G pour perfectionner la qualité. Pour finir, les applications tierces pourront utiliser plus de données cellulaires en 5G pour des expériences optimisées.



À prendre en compte qu'en activant "Autoriser plus de données sur 5G", cela va tirer davantage sur le modem 5G de Qualcomm qui se trouve dans les iPhone 12. Comme vous le savez probablement, ce composant est particulièrement énergivore, il faudra donc s'attendre à une autonomie qui s'épuisera encore plus vite !

Smart Mode 5G

Enfin, sachez que l'iPhone est réglé sur 5G Auto par défaut pour le réseau data. C’est un mode Smart Data qui bascule entre 5G et 4G selon les besoins qui optimise la batterie. Mais on peut aussi forcer à 5G tout le temps.