Fibre en France : 100% des foyers en 2025 selon le gouvernement

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Depuis quelques semaines, on a tendance à n'entendre parler que de la 5G, et pour cause, la technologie va doucement, mais sûrement, être disponible en Europe.



Cependant, cette nouvelle fait grincer des dents au sein de certains foyers qui pointent du doigt l'absence actuelle d'une connectivité 4G et de la fibre dans certaines villes.



Sur ce dernier point, le gouvernement vient de réagir, garantissant que d'ici 2025, 100% des foyers auront le droit à l'Internet grande vitesse.

La fibre à 100% en France en 2025 ?

Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, a été questionné sur le sujet de la fibre la semaine dernière, et ce dernier s'est engagé à atteindre 100% de foyers éligibles à la fibre d'ici 2025.



Cette déclaration intervient suite au précédent objectif qui ne sera pas atteint, à savoir 80% des foyers d'ici 2022. Cette fois, le gouvernement veut mettre les moyens avec un budget qui se voit greffé de 240 millions d’euros supplémentaires pour les raccordements.



À ce jour, on estime qu'il y a encore un million de lignes dites « difficiles » et pour lesquels aucun raccordement n'est planifié. Avec une hausse du télétravail ces derniers mois, la fibre est comparée à un besoin vital par Cédric O, au même titre que l'eau et l'électricité.



