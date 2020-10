iOS 14 atteint 46% d’adoption en 5 semaines

Hier à 23:20 (Màj hier à 23:37)

Medhi Naitmazi

1

Il aura fallu plus de cinq semaines après sa sortie pour que iOS 14 dépasse les 46% d’adoption, reléguant bientôt iOS 13 à la seconde place, selon les données obtenues par l’outil d’analyse Mixpanel.

iOS 14 dépassera bientôt iOS 13

Si Apple n'a pas encore partagé ses propres chiffres d'installation pour ‌iOS 14‌, Mixpanel fournit déjà un aperçu du nombre d'appareils sur lesquels chaque système d'exploitation est installé. Selon les chiffres du jour, ‌iOS 14‌ est installé sur plus de 46% des appareils, ce qui équivaut à peu près aux 46% d'appareils exécutant actuellement iOS 13.

Sur certains jours cette semaine, ‌iOS 14‌ dépassait même parfois iOS 13. La barre des 50% devrait donc être franchie dans les prochains jours.



À l'heure actuelle, 7,3% des appareils continuent également d'exécuter une version d'iOS 12 ou inférieur, probablement des iPhone et iPad plus anciens ne pouvant pas être mis à niveau vers des firmwares plus récents.



L'adoption d'iOS 14‌ est à peu près en phase avec celle d'iOS 13 l’an dernier. iOS 13 a été installé sur 50% des appareils actifs le 16 octobre 2019, ‌iOS 14‌ prenant plus de temps pour atteindre cet objectif symbolique.



La pénétration plus lente de ‌iOS 14‌ est assez surprenante puisqu’elle était plus stable lors des bêtas et proposait plus de nouveautés comme la prise en charge des widgets de l'écran d'accueil, la bibliothèque d'applications, une interface utilisateur compacte avec des appels téléphoniques plus discrets, l'application Translate et des mises à jour de Maps, Siri, HomeKit, Santé, Messages et plus encore. Mais le mode sombre de 2019 semble pour le moment plus fort.



Vous êtes encore sous iOS 13 vous ?