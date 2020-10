YouTube améliore son lecteur vidéo sur iOS et Android

Il y a 2 heures (Màj il y a 51 min)

Alexandre Godard

4

YouTube à le droit à une nouvelle mise à a jour qui comporte plusieurs nouveautés majeures sur App Store et Play Store. Simplification de gestes, meilleur emplacement pour certains boutons, voyons ensemble ce que le numéro 1 du partage de vidéo nous propose.





YouTube simplifie certains gestes sur son app

Nouvelle mise à jour ce mardi 27 octobre 2020 pour l'application YouTube avec quelques nouveautés qui concerne le lecteur vidéo.

Première nouveauté, elle concerne la facilité d'accéder aux chapitres de la vidéo créée par le youtubeur. En effet, certains youtubeurs créent des chapitres sur leur vidéo au cas où vous voulez avancer directement à l'endroit qui vous intéresse. Et bien grâce à cette mise à jour, en tapant sur le nom du chapitre vous pouvez avoir un aperçu de tous les chapitres, donc plus besoin de regarder la description.



Deuxième nouveauté, le bouton "CC" qui sert à activer les sous-titres est directement placé en haut de la vidéo pour un accès rapide, plus besoin de le chercher dans un menu déroulant... Tout comme le bouton lecture automatique, lui aussi, qui vient se placer à côté.



La troisième nouveauté concerne la simplification des gestes, pour faire simple, quand vous regardez une vidéo avec le smartphone à la verticale (de manière classique), glissez votre doigt sur la vidéo vers le haut et la vidéo passera à l'horizontal. Pour ce qui est de l'inverse, glissez votre doigt sur la vidéo vers le bas quand vous êtes à l'horizontal pour revenir en mode vertical.



Au passage, on attend toujours qu'Apple et YouTube trouve un moyen de proposer la compatibilité 4K pour YouTube sur iPhone...



Télécharger l'app gratuite YouTube