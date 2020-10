iPhone 12 et 12 Pro : record de précommande en Inde

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

L'Inde raffole de l'iPhone et ce n'est pas l'iPhone 12 qui va nous faire dire le contraire. Les précommandes s'annoncent déjà comme un record alors même que seulement 2 modèles sur 4 sont disponibles.

Apple cartonne en Inde

On le sait, comme chaque année, la sortie des nouveaux iPhone est très attendue. En cette année de pandémie, Apple a prévu 2 dates de sorties avec pour chacune 2 iPhone en ventes. Les iPhone 12 mini et Pro Max arriveront le mois prochain mais en attendant nous avons eu le droit aux iPhone 12 et 12 Pro dès ce vendredi en France.

Pour ce qui est de l'Inde, la sortie s'approche et elle s'annonce assez folle. En effet, on apprend qu'avec les précommandes lancés le 23 octobre combinés à des offres promotionnelles, les ventes d'iPhone 12 vont battre des records en Inde. Les premiers modèles devraient être distribués à partir du 30 octobre. Pour rappel, l'Inde a depuis peu l'accès à l'Apple Store en ligne, ce qui explique surement cette année qui s'annonce comme un record en termes de vente.



Apple compte bien réitérer sa performance de l'an passé avec l'iPhone 11 qui s'est très bien vendu en Inde. Les années passent et Apple vends toujours de plus en plus d'iPhone dont le milliard de produits en activité vient apparemment d'être dépassé.



