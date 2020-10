Les nouvelles applications : any.Widget, Aerial, TypeCast

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : any.Widget, Aerial, TypeCast.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

any.Widget vous permet de personnaliser votre écran d'accueil iOS avec des widgets de différentes manières et de manière illimitée. Le widget peut être exploré dans notre magasin de widgets qui peut être mis à jour à tout moment sans mettre à jour une nouvelle version de l'application. Impressionnant !

Prenez en main votre empreinte carbone avec Aerial. L'application espère vous faciliter le suivi précis de vos émissions en calculant des éléments tels que les vols, le covoiturage et le transport ferroviaire que vous utilisez. De plus, cela vous donne des mesures concrètes que vous pouvez faire pour compenser le carbone que vous émettez.

Aerial (App, iPhone, v1.1, 120 Mo, iOS 13.2, Corso Technologies, Inc)

TypeCast (App, iPhone, v1.0, 88 Mo, iOS 13.0, Coda Labs Incorporated)

TypeCast est le lecteur de podcast avec transcription intégrée. Plus de 500 000 épisodes peuvent être transcrits et recherchés dans l'application.



Les fonctionnalités incluent des transcriptions interrogeables, la mise en évidence des mots en temps réel pendant que vous écoutez, des mots tapables pour le saut audio et les commandes de lecture habituelles.

Télécharger l'app gratuite TypeCast