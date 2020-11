L'ECG de l'Apple Watch arrive en Corée du Sud avec watchOS 7.1

La fonctionnalité est très attendue en Corée du Sud et aujourd'hui, c'est une belle nouvelle qui sort du placard puisque l'ECG (électrocardiogramme) va faire son arrivée grâce à watchOS 7.1 et iOS 14.2.



Une venue qui semble imminente puisque c'est Apple lui-même qui l'a annoncé au travers d'un communiqué prévu spécifiquement pour le pays. Dans ce dernier, on apprend notamment que les nouvelles mises à jour arriveront cette semaine !

L'électrocardiogramme de l'Apple Watch arrive en Corée du Sud

Apple approche des 50 pays dans lesquels l'ECG de son Apple Watch est disponible et qui, pour rappel, permet d'avoir accès à un électrocardiogramme depuis l'Apple Watch 4.



Cette semaine, un nouveau pays viendra se joindre aux autres, et il s'agit de la Corée du Sud qui a été prévenue par Apple lui-même via un communiqué ciblé.



Dans quelques jours donc, il sera possible pour les Coréens d'avoir accès à watchOS 7.1 et iOS 14.2 qui contiendront le précieux sésame. Une fonctionnalité très populaire et attendue dans les différents pays qui ne l'ont pas encore : hélas, Apple doit faire des démarches et des partenariats pour chacun d'eux pour le proposer.



On ne sait pas encore quel jour les nouvelles mises à jour arriveront, mais nous allons surveiller tout cela.



