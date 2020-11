Le MagSafe Duo certifié en Corée du Sud

Le chargeur MagSafe n'est pas seul, la version double, appelée MagSafe Duo, est également prévue. Présenté avec les iPhone 12, l'accessoire d'Apple vient de passer le test de conformité de la National Radio Research Agency (NRRA) de Corée sous le numéro A2458, une indication d'une sortie imminente.

Le MagSafe Duo est bientôt disponible

Apple a annoncé le MagSafe‌ Duo lors du lancement de ses ‌iPhone 12‌ en octobre. L'accessoire de chargement rappelle vaguement le tapis de chargement AirPower, avec de l'espace pour charger à la fois un ‌‌‌iPhone 12‌‌‌ et une Apple Watch (mais pas des ‌AirPods‌) en même temps.

Apple n'a pas fourni de détails de disponibilité ou de prix spécifique pour le MagSafe Duo, et il n'est pas encore répertorié sur la boutique en ligne d'Apple. Le communiqué de presse d'Apple ‌iPhone 12‌ dit simplement qu'il arrivera à une «date ultérieure». Et il semble que ce soit pour très bientôt.



La firme a un calendrier chargé avec les précommandes à venir pour l'‌iPhone 12‌ mini et l'iPhone 12 Pro Max à partir de ce vendredi 6 novembre, puis l'Apple Event du 10 novembre pour les Mac Apple Silicon. On imagine que le MagSafe Duo sortira dans ces eaux-là, à un prix compris entre 75 et 95€. Le MagSafe simple est vendu 45€.