Rumeur : TestFlight devrait arriver sur Mac

Il y a 6 heures

Julien Russo

Une rumeur qui persiste depuis plusieurs heures affirme que lors de son Apple Event du 10 novembre, Apple devrait annoncer l'arrivée de Test Fight sur macOS. La firme de Cupertino profiterait de l'événement "One More Thing" pour faire la grande annonce aux développeurs qui attendent ce moment depuis très longtemps.

TestFlight sur Mac

Si vous avez déjà testé une application iOS, iPadOS ou tvOS, vous êtes forcément passé par l'application d'Apple qui s'appelle "TestFlight". Il s'agit d'un service en ligne qui propose l'installation et le test en direct des applications. Initialement, TestFlight a été créé en 2010, puis Apple l'a acquis en 2014 en rachetant une entreprise qui avait racheté TestFlight à ses créateurs. Depuis cette date, l'application sert uniquement à l'univers Apple, c'est l'endroit parfait pour que les développeurs vous fassent tester les bêtas de leurs applications.

Jamais TestFlight, n'était arrivé sur Mac et pourtant une rumeur est persuadé qu'Apple devrait annoncer son lancement officiel sur macOS. L'objectif ici est de simplifier la vie des développeurs qui proposent des applications sur le Mac App Store.

L'information a été partagée aujourd'hui par l'éditeur de The Verifier, Avi David, sur Twitter, qui a ensuite été corroboré par le profil du blog sur le réseau social. Le blog affirme qu'Apple annoncera enfin la version Mac de TestFlight le 10 novembre lors de son événement.

Le média à l'origine de cette révélation a expliqué que normalement Apple avait prévu de faire l'annonce pendant la WWDC 2020, cependant quelques imprévus auraient poussé la firme de Cupertino à décaler l'annonce pour l'événement dédié aux nouveaux Mac avec Apple Silicon.

Ce qui est quand même une énorme coïncidence, c'est qu'en août, Apple a mis à jour l'icône de TestFlight et celle-ci suit exactement les directives de conception de macOS Big Sur. Une preuve évidente qu'Apple s'apprête à lancer TestFlight sur Mac !



L'Apple Event "One More Thing" aura lieu le 10 novembre depuis l'Apple Park. Il s'agira d'une keynote virtuelle pré-enregistré suite à la crise sanitaire actuellement en cours qui empêche toujours de repasser sur l'ancien format.

Vous pourrez retrouver l'événement en direct et en français dès 19h sur iPhoneSoft.



