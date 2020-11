iPhone 12 et 12 Pro : la différence de luminosité de l’écran gérée par iOS

Medhi Naitmazi

Vous savez que le jeu des 7 différences entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro est assez difficile, tellement les deux smartphones Apple sont proches sur le plan technique. A part le troisième capteur photo arrière, le Lidar et les matériaux des tranches, il n’y a que la luminosité émise par l’écran qui diffère. L’iPhone 12 plafonne à 625 nits pour le premier, quand l’iPhone 12 Pro affiche 800 nits. Mais les deux téléphones ont la même dalle...

Une différence logicielle pour l’écran des iPhone 12

Oui, l’écran OLED est identique dans les deux cas, et peut même monter jusqu'à 1 200 nits pour la lecture de vidéo en HDR. Alors comment fait Apple pour marquer le changement de gamme ? Le compte YouTube de Rewa Lab a fait comme iFixit, et a inversé plusieurs composants entre un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro.



Sans surprise, il est possible de changer la batterie, le Taptic Engine, les haut-parleurs, la bobine de recharge ou encore l’écran sans mal, même si certains composants comme la dalle affichent ensuite une alerte dans iOS 14.

Si jusqu’ici nous n’avons rien appris de nouveau, en revanche la vidéo permet de comprendre que la différence de nits entre les deux iPhone 12 est pilotée par iOS.



En effet, les tests de Rewa Lab montrent qu’un écran d’iPhone 12 Pro qui atteint 822 nits, se capé à 618 nits une fois connecté à l'iPhone 12. Et dans l’autre sens, l'écran de l'iPhone 12 qui sort 619 nits, atteint 809 nits une fois installé sur l'iPhone 12 Pro.



Le système d'exploitation fait donc office de limitateur de luminosité. On imagine déjà un tweak pour débloquer ce verrou sur l’iPhone 12 jailbreaké.



Si vous cherchez à comprendre, Apple a certainement voulu marquer la différence entre ses gammes.



PS : dans deux jours, Apple lance les précommandes des iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max.