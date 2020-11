DJI annonce le Mavic Mini 2 avec des vidéos en 4K et une portée plus longue

Il y a 5 heures

Julien Russo

2

Maitre dans l'art des drones, DJI continue à exprimer son talent à travers de nouveaux modèles régulièrement commercialisés. Si nous avons vu le DJI Mavic Air 2 il y a quelques mois, c'est aujourd'hui autour d'un produit plus petit et donc au tarif plus accessible d'être mis à jour. En effet, l'entreprise a annoncé cette nuit le DJI Mavic Mini 2 aux caractéristiques très convaincantes !

Il y a du nouveau sur le DJI Store

Il pèse seulement 249 grammes, mais ça pourrait bientôt être un best-seller sur le marché des drones dans le monde. Muni d'un enregistrement vidéo en 4K à 30 images par secondes et de photographies avec 12 mégapixels et une prise en charge RAW, le Mini 2 se lance enfin après plusieurs mois d'attente !

Plusieurs améliorations ont été mises en avant pendant la présentation de DJI, le Mini 2 embarque un cardan motorisé à trois axes, l'avantage c'est que vous allez pouvoir prendre des vidéos ou des photos avec une stabilisation optimale.

Ce nouveau modèle embarque également le OcuSync 2.0, il s'agit d'une technologie de transmission de données développées par DJI. L'objectif ici est d'améliorer la portée, ce qui l'une des exigences les plus importantes chez les consommateurs lors de l'achat d'un drone. Beaucoup cherchent une portée optimale pour faire voler leur drone le plus haut possible ou le plus loin. DJI a annoncé que la portée est plus importante de 150% par rapport à la première génération de Mavic Mini, le constructeur annonce une transmission vidéo jusqu'à 10 kilomètres.

Au niveau des autres caractéristiques à connaitre, DJI a intégré une batterie capable d'assurer une durée de vol de 31 minutes maximum par charge. En ce qui concerne la résistance de vol avec du vent, elle est passée au niveau 5 avec une altitude jusqu'à 4 000 mètres.

Le Mavic Mini 2 embarque une conception pliable pour faciliter le transport dans un étui ou dans un sac, vous pourrez facilement l'emmener avec vous pendant vos déplacements en vacances !

Roger Luo le président de DJI a expliqué pendant la présentation :

Mavic Mini a été une percée monumentale pour DJI et pour les pilotes de drones du monde entier, car sa combinaison sans précédent de poids, de sécurité, de performances et de valeur globale est devenue le point d'entrée d'innombrables nouveaux pilotes et fans de drones. DJI Mini 2 améliore ces aspects clés, offrant des performances de drone plus grandes dans un petit design accessible dans la catégorie des drones les plus sûrs, parfait pour les débutants et impressionnera également les pilotes plus expérimentés.

Le Mavic Mini 2 est commercialisé en France au tarif de 459€. Vous pouvez prendre avec (en option) une carte SanDisk Extreme microSD de 128 Go pour 29€, un sac en bandoulière à 35€, un pare-soleil pour radiocommande RC-N1 DJI à 25€ ou encore un support tablette pour radiocommande à 45€. Les options s'ajoutent directement lors de la commande du drone sur le store DJI.

Télécharger l'app gratuite DJI GO 4