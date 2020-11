Le jailbreak iOS 14.2 est disponible avec Checkra1n

L'équipe de l'outil de jailbreak Checkra1n vient de proposer une belle mise à jour 0.12 avec l'ajout du support d'iOS 14.2 et d'iPadOS 14.2 mais surtout des iPhone 7, iPhone 8 et iPhone X. La bonne surprise est toutefois à tempérer car, celui qui s'appuie sur une faille matérielle pour fonctionner, impose une limitation sur la sécurité pour les iPhone 2017 à puce A11.

L'équipe de Checkra1n propose depuis quelques heures une mise à jour importante pour iOS 14. Après avoir été compatible avec la dernière version majeure d'Apple le mois dernier (Checkra1n v0.11), le logiciel se devait d'étendre la compatibilité alors limitée aux seuls iPhone et iPad à puce A9 et A9X comme l'iPhone 6S. Si les iPhone 7 et autre iPod touch 7 sont désormais pleinement exploités, en revanche l'iPhone 8 et l'iPhone X sont quelque peu limités par une nouvelle sécurité d'Apple. Du coup, Checkra1n 0.12 permet de jailbreaker ces appareils mais il faudra cocher une case spécifique.

Pour déverrouiller l'iPhone X ou l'iPhone 8 sous iOS 14.2 par exemple, l'utilisateur doit ignorer les vérifications BPR. Cela signifie que l'iPhone démarre sans mot de passe le temps d'accorder les droits nécessaires à l'exécution du processus, il est donc vulnérable pendant un certain temps.



La mise en garde susmentionnée est propre aux appareils A11, et il faudra voir si l'équipe Checkra1n sera en mesure de réaliser un jailbreak complet sur ces appareils dans les prochaines semaines, comme le note iPhoneTweak qui a publié un tutoriel pour checkra1n 0.12.

#checkra1n 0.12.0 released with many under the hood improvements, a SEPROM exploit for A10(X) on iOS 14 and iOS 14.2 support! Grab it at https://t.co/kwxZwGOvPV