Précommande : L'iPhone 12 Pro Max plus plébiscité que l'iPhone 12 Mini

Il y a 16 min

Julien Russo

Il y a quelques années, Steve Jobs affirmait que sortir un iPhone avec un grand écran serait inutile, puisque personne n'en voudrait. Malgré ses affirmations très souvent visionnaires, le co-fondateur d'Apple semble ne pas avoir vu juste, puisqu’aujourd'hui la tendance est clairement en faveur des écrans avec une taille supérieure à 6 pouces. D'ailleurs, cette année encore, la précommande serait nettement en faveur des iPhone 12 Pro Max plutôt que des iPhone 12 Mini.

L'iPhone 12 Pro Max en grande forme

Le grand frère des iPhone 12 n'est même pas encore lancé qu'il fait déjà parler de lui. En effet, le modèle Pro Max des nouveaux iPhone serait celui qui rencontre le plus de succès dans les commandes que reçoit la firme de Cupertino !

Cette information provient du cabinet d'analyse JP Morgan, Samik Chatterjee estime que pour cette deuxième phase de précommande, ça serait l'iPhone 12 Pro Max qui attirerait le plus les clients Apple. Plus cher, mais avec un écran plus grand et des fonctionnalités "Pro", il répond mieux aux exigences des consommateurs que l'iPhone 12 Mini.

Pour attester cette thèse, JP Morgan s'est servi des délais de livraison chez Apple, mais également chez les nombreux revendeurs partout dans le monde où la précommande a été lancée vendredi après-midi. En comparant les délais d'une multitude de sites internet, il en ressort que l'iPhone 12 Pro Max rencontre bien plus de succès que l'iPhone 12 Mini.

Chatterjee fait remarquer dans son rapport que si la taille d'écran compte, les fonctionnalités "Pro" semblent plus facilement convaincre les consommateurs. Cette tendance a exactement été la même le mois dernier avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, avec la même taille d'écran, les clients ont préféré choisir le modèle au-dessus, quitte à payer plus cher !



À l'heure actuelle, l'Apple Store en ligne français confirme ce que dit le rapport, la moyenne du délai de livraison pour un iPhone 12 Mini reste pour vendredi prochain (au plus tard le 19 novembre sur certaines configurations). Côté iPhone 12 Pro Max les délais sont bien plus conséquents avec une fourchette de livraison entre le 24 novembre et le 1er décembre pour une majorité des configurations sélectionnées.



