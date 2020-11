Mac Apple Silicon : Facebook et Google bloquent leurs apps iOS

Alexandre Godard

Ce mardi 10 novembre 2020 aura lieu le keynote d'Apple qui présentera la fameuse puce Apple Silicon qui sera implantée dans les nouveaux Mac. Cette nouvelle puce A14X va permettre de faire tourner facilement des applis iOS sur Mac, mais pas pour tous car on apprend en ce moment même que certains comme Facebook et Google refusent cette démarche.

Une puce pas comme les autres sur les nouveaux Mac

Ce soir aura lieu le 3ème keynote proposé par Apple en cette année 2020. Celui-ci sera principalement dédié aux nouveaux Mac et à la fameuse puce Apple Silicon. Pour rappel, cette nouvelle puce maison signée Apple va permettre une alchimie encore plus importante entre tous les produits iOS. C'est justement sur ce point qu'un léger problème pointe actuellement le bout de son nez.



En effet, cette nouvelle puce va donner la possibilité de faire tourner facilement les applis iOS sur Mac et c'est sur ce point précis que certains bloquent. Selon 9to5Mac, des géants comme Google et Facebook refuseraient que leur app iOS tourne sur MacOS. Cela signifie donc que des applications mondialement connues comme Facebook, Gmail, YouTube... devraient rester disponibles sur MacOS seulement via la version Web. Il est aussi expliqué que d'autres applications très connues comme Amazon Prime Vidéo, Netflix, Disney+ et Snapchat ne devraient pas être présentes non plus, du moins pour le moment.



Il est important de rappeler que ce n'est pas une obligation et qu'Apple laisse le choix aux développeurs sur ce sujet. Pour ce qui est des explications autour de ces refus, qui rappelons-le peuvent n'être que temporaires, c'est certainement un choix "commercial".



Pour le keynote de ce soir, nous serons bien évidemment en live pour couvrir l'évènement en français. Soyez nombreux.