Première bêta pour iOS 14.3, tvOS 14.3 et watchOS 7.2

Hier à 23:16

Medhi Naitmazi

Alors que les utilisateurs Mac peinent à installer macOS 11 Big Sur à cause des problèmes serveurs d'Apple, la firme a publié la première version bêta développeur d'iOS 14.3 (build 18C5044f), d'iPadOS 14.3 et tvOS 14.3 (build 18K5545e), ainsi que la première version bêta de watchOS 7.2 (build 18S5545f). Ces firmwares arrivent une semaine après la version finale d'iOS 14.2, de tvOS 14.2 et watchOS 7.1.

iOS 14.3 et iPadOS 14.3 en bêta 1

iOS 14.3 bêta 1 est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l'application Réglages, en tout cas pour ceux qui ont toujours le profil d’approvisionnement installé. Comme d'habitude, si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement, revenez dans quelques temps car cela prend parfois un certain temps pour être déployé à tous les développeurs enregistrés.



Comme pour macOS 11 ce soir, les problèmes de serveur en cours empêche la plupart des développeurs de télécharger la première version bêta d'iOS 14.3. Il faut passer par le Dev Center pour récupérer le firmware et l'installer manuellement.



Les nouveautés de la première version bêta d'iOS 14.3 ne sont pas encore connues, mais les possibilités sont nombreuses. On peut citer par exemple le nouveau format photo ProRAW pour l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Apple a annoncé cette fonctionnalité lors de son événement spécial en octobre, précisant qu'elle serait disponible dans une future mise à jour logicielle.



Si vous avez pu télécharger la première bêta développeur d'iOS 14.3, dites-nous si vous avez repéré des nouveautés. Nous mettrons à jour l'article dès que possible.