Expériences quotidiennes : un tuto pour faire des vidéos funs sur iPhone 12

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple n'arrête pas de promouvoir ses nouveaux iPhone 2020. La firme a partagé aujourd'hui une nouvelle vidéo sur iPhone intitulée "Expériences quotidiennes", conçue pour montrer les capacités photographiques de l'iPhone 12 / iPhone 12 Pro.

Des trucs cool à faire avec son iPhone 12

La vidéo présente des ballons remplis d'eau, des liquides en mouvement, ou des bâtons qui s'illuminent la nuit. Ensuite, c'est parti pour un didacticiel sur la façon de créer de belles images avec des choses que vous pouvez trouver dans la maison.

Le tutoriel d'Apple enseigne aux clients comment utiliser des ballons d'eau pour créer des animations au ralenti avec le mode slow-motion et comment créer des formations liquides psychédéliques à l'aide d'huile, d'eau et de colorant alimentaire. Il existe également un tutoriel sur l'utilisation des bâtons lumineux pour les prises de vue de nuit que le light painting qu'on a déjà vu sur iPhoneSoft.



Si la plupart des iPhone peuvent y parvenir, les nouveaux ‌IPhone 12‌ et iPhone 12 Pro présentent des fonctionnalités de caméra avancées comme l'enregistrement Dolby Vision HDR et le mode nuit Time-Lapse. Apple n'oublie pas non plus de mettre en évidence le montage vidéo dans iMovie.



Apple a réalisé plusieurs de ces vidéos «Expériences» qui tirent parti des caméras ‌iPhone‌ dans des situations uniques pour obtenir des photos intéressantes, mais c'est la première à inclure un tutoriel permettant aux gens de recréer les effets à la maison.



Est-ce que cela peut vous donner envie de passer à l'iPhone 12 ?