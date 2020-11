Les nouvelles applications : Zenkit Chat, The Least Dangerous To-Do List, Skich

Zenkit Chat (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 36 Mo, iOS 11.0, axonic) Chat et tâches en un seul endroit. Oubliez le passage d'une application à une autre pour suivre ce qui se passe.



Zenchat est le mélange parfait de chat d'équipe et de gestion des tâches:

• Transformez rapidement n'importe quel message en tâche et attribuez ou modifiez-le dans votre chat. Ne changez plus jamais d'application pour la gestion des tâches de routine.

• Prenez l'habitude de discuter directement des tâches afin que les informations précieuses restent à leur place.

• Affichez les discussions liées à toutes les tâches d'un projet ou choisissez de vous concentrer uniquement sur vos tâches.

• Mentionnez et attribuez des tâches à n'importe qui pour les amener dans une discussion. Télécharger l'app gratuite Zenkit Chat





The Least Dangerous To-Do List (App, iPhone, v1.0.1, 14 Mo, iOS 12.0, Manuel Ebert) The Least Dangerous To-Do List n'est pas une vraie liste de choses à faire. Vous ne pouvez pas ajouter vos propres tâches et cela ne se synchronise avec rien.



Mais chaque jour, il vous donne 6 tâches à très faible effort, allant d'utiles à loufoques. Télécharger l'app gratuite The Least Dangerous To-Do List