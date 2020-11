Le lancement de la 5G chez Bouygues Télécom aura lieu le 1er décembre

L'opérateur sait que c'est un moment stratégique où il peut prendre de l'avance face à des concurrents qui sont prêts à tout pour avoir la meilleure couverture 5G. L'objectif de Bouygues Télécom est de proposer une couverture nationale d'ici décembre 2021 pour que tous ses abonnés puissent profiter du nouveau standard mobile ! Bouygues a aussi informé que l'investissement sur la 4G va continuer en même temps que le déploiement de la 5G, l'opérateur se doute bien que tout le monde ne va pas se retrouver avec un smartphone 5G dès l'année prochaine. L'opérateur espère 28 000 sites en 4G d'ici 3 ans maximum. Via

La 5G est très attendue par les nouveaux possesseurs des iPhone 12, ils ont déjà le smartphone qu'il faut, mais ils n'ont pas encore l'opérateur qui propose une couverture 5G . Bouygues Télécom a pleinement conscience de cette attente urgente, c'est pour cela que l'opérateur a officiellement annoncé la date du 1er décembre lors de ses résultats financiers du troisième trimestre de 2020. Dans moins de 2 semaines, les abonnés qui possèdent un smartphone 5G et qui ont une antenne compatible à proximité d'eux vont pouvoir profiter des débits descendants et montants de la 5G.

La majorité des opérateurs vont proposer la 5G à leurs abonnés avant la fin de l'année. Si pour l'instant la seule date qu'on avait venait d'Orange (qui a finalement retardé le lancement) , aujourd'hui un nouvel opérateur donne une date fixe pour le lancement de la 5G, il s'agit de Bouygues Télécom qui explique qu'il sera possible de profiter du nouveau standard mobile dès le 1er décembre.

