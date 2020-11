Corel confirme la compatibilité de Parallels avec les Mac M1

Les développeurs du studio Corel viennent de faire nouvelle annonce concernant le célèbre outil Parallels, racheté en 2018. En effet, une mise à jour est en préparation du côté de ces derniers, avec quelques nouveautés qui devraient ravir les possesseurs de Mac M1.



Avec la mise à jour 16.1.1, le logiciel d'émulation prendra en charge les ordinateurs sous puces ARM, tout en amenant une compatibilité complète de Big Sur sur les Mac Intel.

Si vous possédez un Mac, mais que pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous devez utiliser le système d'exploitation Windows, il se peut que vous connaissiez déjà Parallels Desktop.



L'outil de virtualisation permet d'émuler le système de Microsoft et est l'une des valeurs sûres du marché. En passant en version 161.1, les développeurs de Parallels Client permettront une utilisation complète sur macOS Big Sur, et sera compatible avec les Mac M1.

Une nouvelle version de Parallels Desktop pour Mac qui peut fonctionner sur Mac avec la puce Apple M1 est déjà en cours de développement.



Depuis la WWDC, notre nouvelle version de Parallels Desktop qui fonctionne sur Mac avec la puce Apple M1 a fait d'énormes progrès. Nous avons basculé Parallels Desktop vers le binaire universel et optimisé son code de virtualisation; et la version que nous avons hâte d'essayer sur ces nouveaux MacBook Air, Mac mini et MacBook Pro 13 ″ semble très prometteuse.