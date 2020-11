Les nouvelles applications : Craft, Neatsy, Widget Shortcuts

Craft (App, iPhone / iPad, v1.1, 69 Mo, iOS 13.0, Luki Labs Limited)

Craft est un outil pour créer de beaux documents et notes et partager vos pensées. Tout ce que vous créez dans Craft peut être partagé en un seul clic. Craft prend en charge le démarquage en ligne, les backlinks, les extraits de code, les images, les vidéos, les fichiers PDF en pièce jointe et les aperçus de liens riches.



NOTES STRUCTURÉES ET LIÉES

Craft vous permet d'imbriquer des notes dans des notes - en créant votre propre structure - et en facilitant le regroupement et l'organisation des pensées. Il vous permet également de créer facilement des liens et des connexions entre les pages via des liens @page.



PARTAGE ET EXPORT

Avec Craft, vous pouvez partager votre contenu via un lien ou collaborer avec d'autres en temps réel. Si vous décidez d'exporter votre contenu, vous pouvez choisir entre de nombreux formats d'export: Email, Markdown, TextBundle, PDF, Print Export ...

