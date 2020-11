iPad Pro OLED : Une arrivée de nouveaux modèles dès le second semestre de 2021

Julien Russo

L'iPad a pris une place importante dans les résultats trimestriels d'Apple, pour conserver cette bonne dynamique, la firme de Cupertino fait tout pour régulièrement rafraichir la catégorie "Pro" de sa tablette phare. Après la sortie de nouveaux modèles cette année, Apple prépare déjà la succession pour 2021, découvrez les dernières rumeurs !

L'iPad Pro mini-LED, une réalité dès l'année prochaine !

Le rapport nous provient d'une publication de TheElec, le média sud-coréen affirme que Apple serait déjà en train de préparer ses fournisseurs dans l'objectif de proposer des iPad Pro avec mini-LED pour l'année prochaine. Cette nouvelle génération qui aurait les écrans de LG Display et Samsung Display serait produite avec des exigences de qualité encore plus élevée que celles des nouveaux iPhone 12 !

Samsung Display serait en ce moment en train de réviser ses capacités de production, la filiale aurait décidé d'ajouter une chambre de distribution à l'une de ses lignes de production OLED. L'objectif de Samsung serait d'empiler des couches émettrices les unes sur les autres, ce qui permettrait de maintenir la luminosité de l'écran pendant de nombreuses années.

Le média informe quand même que même si LG et Samsung sont sur le coup, Apple n'est pas à l'abri d'un retard. En effet, pour atteindre le niveau de perfection que souhaite Apple, les deux entreprises spécialisées dans les écrans de smartphones et tablettes vont devoir repousser les limites et effectuer des expérimentations encore et encore !

Pour rappel, le mini-LED est présentée comme une révolution en ce qui concerne la qualité des écrans. Les noirs seront plus profonds, les niveaux de luminosités plus importants et les rapports de contraste supérieurs aux écrans OLED actuels. À noter qu'en plus de tous ces avantages, on ajoute une meilleure gestion de l'énergie ce qui augmentera considérablement l'autonomie de la tablette !