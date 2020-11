Les vacances de l'App Store auront lieu du 23 au 27 décembre 2020 (+ cadeau)

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir

Tout le monde a le droit à des vacances, même les petites mains qui valident les mises à jour et les nouvelles applications de l'App Store. Comme chaque année, l'équipe de la boutique d'applications d'Apple va prendre des congés. Pendant cette période, l'App Store est complètement gelé et les nouvelles apps ainsi que les mises à jour sont complètement suspendues !

App Store Connect en pause

Si vous êtes développeur et que vous avez une grosse mise à jour à proposer à vos utilisateurs, vous avez le temps d'anticiper avant cette période d'inactivité de l'App Store.

L'ensemble du personnel qui valide les applications sera en vacances du 23 au 27 décembre 2020, si les outils d'App Store Connect restent fonctionnels sur cette période, il sera impossible de soumettre une app ou une mise à jour à la validation.

Les développeurs ne pourront pas non plus modifier le prix de leur application ou même apporter des modifications aux captures d'écran et à la description. C'est là que l'on constate la volonté d'Apple de tout contrôler sur l'App Store !

Si cette période de gel est un inconvénient dans sa globalité, il y a aussi un avantage du fait que les promotions sur les applications iOS, iPadOS, tvOS et macOS seront prolongés quelques jours en plus après que Noël soit passé.



De plus, Apple explique que dans le cas des apps qui organisent des événements de groupe en ligne, elle ne prélèvera pas de commission avant le 30 juin 2021. Un petit cadeau...



Source