Apple Store : livraison en 2 heures gratuite pour le 24 décembre 2021 !

Il y a 5 heures

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

2



Après avoir lancé l'an passé la livraison express en deux heures seulement lors des fêtes de fin d'années, la firme récidive et va même plus loin en proposant de vous apporter votre commande gratuitement à l'adresse de votre choix. Jusqu'ici, cette option était facturée 5€.

Apple se plie en quatre pour vous livrer vos cadeaux de Noël

Pour parvenir à de tels délais raccourcis, Apple fait tout simplement appel aux stocks physiques de ses magasins en France, plutôt que de puiser dans ses entrepôts aux Pays-Bas ou même en Chine. Bien évidemment, tous les produits ne sont pas éligibles et toutes les configurations spécifiques des Mac par exemple sont exclues. Mais si vous souhaitez une paire de AirPods 3, un iPhone 13 ou encore un iPad mini 6, vous pouvez profiter de cette offre pour le 24 décembre, une manière de se rattraper si l'on a oublié de faire un cadeau à un proche. Pour ceux qui le souhaitent, Apple propose toujours le retrait dans le magasin le plus proche.



Une belle manière de gonfler encore un peu plus le chiffre d'affaires et de faire de l'ombre à Amazon par exemple qui permet souvent d'avoir une livraison dans la journée pour les abonnés Prime, même sur les produits Apple justement.



Voici ce que dit précisément le site d'Apple à ce propos :

Livraison à 0 € en deux heures pour les achats de produits Apple éligibles réalisés entre le 22 et le 24 décembre 2021 dans certaines grandes villes. L'offre n'est pas valable pour les Mac personnalisés, les produits gravés et pour certains types de commandes, notamment les commandes réglées par le biais d'un financement ou par virement bancaire. Les délais de livraison varient en fonction de l'adresse de livraison sélectionnée, de la disponibilité des articles et de l'heure à laquelle vous passez commande. Vérifiez les horaires d'ouverture de votre Apple Store ou passez à la validation de votre commande pour connaître les dates de livraison. Une signature est exigée à la livraison. Pour satisfaire à cette exigence, la personne chargée de la livraison peut vous demander une confirmation verbale de bonne réception en maintenant une distance de sécurite.

Enfin, voici la notification qu'on a reçue (merci Brian !) :