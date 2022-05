MacBook Pro 2021 : commandez-le sur l'Apple Store, recevez-le début août !

S'il y a un produit Apple qui est observé de près depuis quelques mois par les analystes et investisseurs, c'est bien la dernière génération des MacBook Pro. Avec la politique "zéro Covid" du gouvernement chinois et la pénurie de certains composants, Apple rencontre des difficultés pour produire les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, ce qui provoque des délais de livraison jamais vus sur l'Apple Store en ligne !

Beaucoup de patience

Si vous prévoyez d'acheter l'un des derniers MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces, il va falloir vous armer de patience, car les délais de livraison et de retrait en Apple Store sont devenus incontrôlables. Que ça soit aux États-Unis, en France ou dans le reste du monde, les MacBook Pro avec encoche affichent des délais de livraison hallucinants.

Voici la situation actuelle sur l'Apple Store en ligne FR :

MacBook Pro 14 pouces (toutes les configurations) : livraison entre le 21 juillet et le 4 août 2022.

Retrait en Apple Store : jeudi 4 août 2022.

Retrait en Apple Store : jeudi 4 août 2022.

Le seul MacBook Pro qui arrive à s'en sortir avec des délais raisonnables, c'est le modèle 13 pouces avec la puce M1. Le modèle commercialisé à 1 449€ annonce une livraison et un retrait en Apple Store pour jeudi prochain, le modèle à 1 679€ affiche une livraison pour le 2 juin avec un retrait possible pour demain. Vous l'aurez compris, la demande est clairement plus faible pour ce modèle de MacBook Pro !

Il y a moins d'un mois, un rapport de Digitimes nous apprenait que le fournisseur Quanta en Chine reprenait progressivement son rythme de production habituel, cependant il y a eu tellement de commandes en attente de traitement qu'Apple essaie de rattraper son retard.



Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que le géant californien a choisi une stratégie assez surprenante pour les derniers MacBook Pro 2021 : celle de tout miser sur Quanta qui est actuellement le seul assembleur des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Pourquoi cette approche ? Probablement parce que d'autres partenaires n'ont pas réussi à répondre aux exigences qualité de production.



Depuis le début du mois de mai, Apple a modifié son mode de transport de la Chine vers l'Europe et les États-Unis. L'entreprise privilégie maintenant le transport aérien plutôt que le transport maritime, cela coûte bien plus cher, mais les commandes arrivent plus rapidement à destination. Vu la situation actuelle sur l'Apple Store en ligne français et américain, c'est une décision logique.