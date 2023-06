Apple Store en ligne : profitez de la livraison sous 2 heures offerte jusqu'au 3 juillet

Avec son Apple Store en ligne, Apple a exactement la même politique que celle d'Amazon : livrer le plus rapidement possible les commandes à domicile. Comme son concurrent, Apple propose la livraison en 1 jour ouvré et va même plus loin en mettant à disposition une livraison en 2 heures chrono après la validation et le paiement du panier sur l'Apple Store en ligne.

La livraison en 2 heures est offerte

Pour dynamiser les ventes sur son Apple Store en ligne, Apple ne décide pas de brader les prix de ses produits comme pourrait le faire un revendeur qui souhaite écouler ses stocks. Le géant californien choisir plutôt d'offrir la livraison ultra-rapide en 2 heures à ses clients qui en sont éligibles. Normalement facturé à 10€ par commande, Apple propose jusqu'au 3 juillet la livraison sous 2 heures entièrement gratuite, cet engagement est rare et montre qu'Apple est vraiment déterminé à attirer de nouveaux clients dans cette période estivale qui doit être globalement calme.



Bien évidemment, la livraison sous 2 heures est réalisable uniquement dans les grandes villes, vous ne pourrez pas acheter un iPhone 14 Pro Max et vous faire livrer en l'espace de 2 heures à la campagne. Toutefois, si vous habitez à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille... Cela devient possible.

Apple précise sur son site qu'il y a tout de même certaines conditions à cette offre :

Dans certaines grandes villes, nous proposons la livraison par service de course le jour même des articles éligibles en stock, depuis un Apple Store. La livraison en deux heures est gratuite pour une durée limitée. L’offre n’est pas valable pour les Mac personnalisés, les produits gravés et pour certains types de commandes. Les délais de livraison varient en fonction de l’adresse sélectionnée, de la disponibilité des articles et de l’heure à laquelle vous passez commande. Vérifiez les horaires d’ouverture de l’Apple Store dans lequel vous souhaitez passer commande ou validez votre commande pour obtenir une estimation des délais de livraison. Une signature est requise lors de la livraison.

Si un produit Apple ou un accessoire vous intéresse sur l'Apple Store en ligne, n'hésitez pas à passer commande avant le 3 juillet 2023 pour profiter de cette livraison en 2 heures gratuite.



