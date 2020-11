Elon Musk est le deuxième homme le plus riche du monde

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

4

Le classement des hommes les plus riches du monde a toujours fait beaucoup parler de lui et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer. Nous avons appris hier que le patron de Tesla vient de s'emparer de la seconde place de ce classement en doublant Bill Gates qui recule à la troisième place pour la deuxième fois en 8 ans seulement.

Elon Musk double le légendaire Bill Gates

On vous en parlait il y a une semaine, avec l'officialisation de l'intronisation de l'action Tesla dans le S&P500 (500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse) prévue mi-décembre, l'action grimpait fortement en une seule journée tout comme la fortune de son patron. En effet, ce jour-là, Elon Musk doublait Mark Zuckerberg au classement des personnes les plus riches du monde.

Cette nouvelle fait surement encore effet auprès des investisseurs car hier, sans nouvelles spéciales, l'action Tesla a continué de grimper et s'est même permise d'atteindre des niveaux historiques. C'est ainsi qu'avec cette nouvelle hausse, le fondateur de Tesla a doublé Bill Gates pour s'emparer de la seconde place. En effet, grâce aux 7 milliards gagnés hier par Elon Musk, sa fortune s'élève désormais à 127.9 milliards de dollars contre 127.7 milliards pour Bill Gates.



L'écart est "mince" mais cela prouve encore une fois la montée en puissance phénoménal d'Elon Musk en cette année 2020 avec plus de 100 milliards de gains. Il faut tout de même rappeler que Bill Gates a fait énormément de dons ces dernières années avec pas moins de 27 milliards versés à la fondation caritative qui porte son nom. Elon Musk n'a pas fini de nous surprendre et sa fortune également.



