N26 lance deux offres à 4,90 € pour les pro et auto-entrepreneurs

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore N26, on parle ici d'une start-up allemande qui édite un service bancaire imaginé pour le smartphone depuis 2016 et notre test de Number 26. Cette dernière comprend plusieurs offres pour les particuliers et pour les professionnels, dont les autoentrepreneurs.



Aujourd'hui, la néobanque révèle deux nouvelles offres baptisées N26 Smart et et N26 Business Smart, qui sont à 4,90€ par mois. Pour ce prix, vous aurez droit aux fonctionnalités de gestion financière les plus emblématiques du groupe.

N26 dévoile deux nouvelles offres professionnelles

En plus de toutes les fonctionnalités déjà offertes dans nos comptes bancaires gratuits N26 Standard et N26 Business, ces dernières offres vous donneront encore plus de contrôle sur votre argent, le tout à la valeur exceptionnelle de 4,90 € par mois !

Ainsi, ces nouvelles offres permettent notamment d'avoir le choix entre 5 couleurs pour la carte de débit Mastercard : Ocean, Sand, Rhubarb, Aqua ou Slate. De plus, la banque assure un support téléphonique, en plus du chat, avec la hotline client premium.



Le compte principal, lui, sera entouré de 10 sous-comptes Spaces pour ajouter des objectifs d'achats et ainsi économiser chaque mois. Toutes les autres nouveautés des deux offres sont à retrouver sur le site web officiel de la banque.



Si cela vous intéresse, pensez à créer votre compte N26 avant de télécharger l'app.

