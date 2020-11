Orange annonce le lancement de la 5G dans 15 villes à partir du 3 décembre

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

5

Il y a encore quelques mois, la 5G paraissait encore très lointaine, aujourd'hui elle est une réalité et elle débarque dans de nombreuses villes françaises dès le début du mois prochain. Après SFR qui a lancé la 5G à Nice il y a quelques jours, le second opérateur a fait une grosse annonce autour du nouveau standard mobile c'est Orange. Aujourd'hui, l'opérateur de Stéphane Richard annonce l'activation de la 5G dans 15 villes dès le 3 décembre.

Orange dévoile en avant-première certaines villes concernées

Depuis que les iPhone 12 ont été commercialisés, l'attente autour de la 5G est encore plus importante. Les abonnés Orange ont enfin le smartphone compatible, mais le réseau qui est toujours absent !

Au cours d'une interview au média Les Echos, Stéphane Richard a informé que les antennes 5G avaient eu l'autorisation de fonctionnement à partir du 3 décembre dans plusieurs villes françaises.

Parmi elles, on retrouve : Le Mans, Marseille, Angers, Nice et Clermont-Ferrand, malheureusement le PDG d'Orange n'a pas communiqué la liste complète. La bonne nouvelle c'est que toutes les villes qui auront la 5G dès le 3 décembre seront couvertes à 80%, au total cela représente 10% de la population française, une géante avancée dans la disponibilité de la 5G.

Si la première annonce du 18 novembre a été un échec à cause des autorisations qui n'étaient pas encore arrivées, Orange affirme que cette fois-ci il n'y aura pas de raté.

Après la date du 3 décembre, la couverture de la 5G devrait s'étendre de façon spectaculaire, Stéphane Richard a expliqué que 150 communes supplémentaires auront des activations d'antennes 5G d'ici le 31 décembre 2020. L'opérateur a également exprimé des difficultés quant au déploiement de ce nouveau standard mobile, avec toutes les rumeurs et fausses informations autour de la 5G, de nombreuses mairies et habitants font tout pour bloquer le déploiement de la 5G à proximité de leur domicile. Le PDG d'Orange a expliqué que dans beaucoup d'endroits en France, le réseau est prêt, mais ne peut être activé à cause de diverses contestations. Le dialogue et les réunions d'information restent une priorité, Orange affirme ne pas vouloir utiliser la force pour déployer la 5G !

La communication autour de la 5G n'est pas une priorité

Avec les nombreux smartphones compatibles 5G et les forfaits qui sont déjà disponibles chez tous les opérateurs (sauf Free Mobile), une guerre de la communication a déjà commencé. Orange a expliqué ne pas vouloir démarrer de campagnes marketing agressif comme celle lors du lancement de la 4G, il n'est donc pas d'actualité de voir des publicités "Orange premier sur la 5G".