Profitez de 200 Go en 4G à seulement 15 euros/mois chez Red by SFR

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

7

Le Black Friday est l'occasion parfaite pour trouver le cadeau de Noël que vous cherchez à un prix plus abordable, mais c'est aussi le moment idéal pour changer de forfait et profiter d'une incroyable promotion. Pour ce grand rendez-vous de fin d'année, SFR a sorti le grand jeu à travers ses offres low-cost "RED by SFR". L'opérateur propose un forfait qui est à peine croyable...

200 Go pour 15€/mois et 50 Go pour 12€/mois

Vous passez toutes vos journées de confinements à regarder des streams sur Twitch ? Vous enchainez les séries Netflix ? Vous faites une tonne de partage de connexion parce que votre Wi-Fi est lent ?

Vous avez probablement besoin de data , mais vraiment beaucoup de data !

Si Free Mobile est le "roi" du marché avec son forfait illimité, d'autres opérateurs proposent aussi de gros forfaits avec des enveloppes de data conséquente. Chez SFR, Orange et Bouygues, les forfaits avec plus de 50 Go de data sont toujours à un prix très élevé, il est donc intéressant d'observer de près les offres "low-cost" des trois opérateurs. C'est ici où on trouve des pépites...



Le trophée du Black Friday 2020 revient à SFR qui propose tellement de data qu'on en aurait presque le vertige !

Depuis quelques heures, RED by SFR met à disposition deux forfaits à 50 Go et 200 Go.

Le premier est proposé au tarif de 12 euros/mois et le second à 15€/mois.

Dans ces deux forfaits qui vont être disponibles jusqu'au 30 novembre, vous retrouvez les appels, SMS/MMS en illimités, de la data en Europe/DOM (8 Go pour le forfait 50 Go et 15 Go pour le 200 Go) ainsi qu'une garantie d'avoir un abonnement sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an.

Bien évidemment les deux forfaits sont proposés exclusivement en 4G, ne vous attendez pas à 200 Go en 5G pour 15€/mois avant les cinq prochaines années (hors Free Mobile).

Pour vous donner un petit aperçu de ce que donne 200 Go de data, ça vous permet de :

Surfer sur internet pendant 11 heures par jour

par jour Écouter 18 heures de musiques par jour

de musiques par jour Regarder 12 heures par jour vos séries préférées sur Netflix

par jour vos séries préférées sur Netflix Télécharger 10 applications de 20 Mo tous les jours

de 20 Mo tous les jours Échangez pendant 10 heures par jour sur les messageries instantanées

Les petits détails à savoir avec RED by SFR

Peut-être que vous avez déjà eu une mésaventure avec un opérateur, mais avez vous bien lu les petites lignes (en tout cas les plus importantes) avant de souscrire ? Chaque opérateur a ses spécificités.

Dans le cas de ses promotions exceptionnelles, voici ce qu'il faut savoir :

La carte SIM est facturée 10€ lors de la validation de commande

lors de la validation de commande Quand vous dépassez votre enveloppe de data, RED by SFR va vous proposer des recharges de 1 Go à 2 euros (4 recharges maximum)

(4 recharges maximum) Si vous dépassez votre enveloppe de data en Europe/DOM vous serez facturé au tarif de 0,0054 euro/Mo

Vous avez 3h maximum par appel, au-delà l'appel se coupe et il faut le renouveler

maximum par appel, au-delà l'appel se coupe et il faut le renouveler Vous êtes limité à 200 destinataires différents par mois (pour les appels, SMS et MMS)

(pour les appels, SMS et MMS) Vous pouvez résilier l'offre sans envoyer de courrier, directement depuis redbysfr.fr (la demande est prise en compte sous 10 jours maximum) ou faire une portabilité sortante

(la demande est prise en compte sous 10 jours maximum) ou faire une portabilité sortante Vous disposez d'une option "Montre connectée" payante à 5€/mois. Vous aurez des frais d'activation de 10€. SFR informe que cela concerne l'Apple Watch, mais aussi les Samsung Galaxy Watch compatibles.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez souscrire dès maintenant sur le site de RED by SFR. La promotion est disponible jusqu'au 30 novembre, après il sera trop tard.