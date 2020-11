Le DJI Mavic Mini Combo en promotion sur Amazon

Il y a 2 heures

Julien Russo

3

Nouvelle promotion à ne pas manquer sur Amazon. Le DJI Mavic Mini Combo est à prix réduit à 429€ au lieu de 499€ à l'occasion de l'approche du Black Friday. L'avantage de cette offre c'est que vous recevez un pack avec plusieurs accessoires accompagné du drone, il s'agit d'un des packs les plus complets à ce tarif.

Présentation du Mavic Mini Combo

On ne présente plus DJI, véritable maître dans l'art des drones, l'entreprise propose des produits de qualité avec des fonctionnalités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.

L'une des pépites de DJI, c'est le Mavic Mini, grâce à son poids de seulement 250g et sa petite taille, ce drone est facilement transportable pour filmer les plus beaux moments de vos vacances.

Le Mavic Mini est capable de créer des photos aériennes de 12 mégapixels et des vidéos en 2,7 K Quad HD (30 FPS). La petite touche de perfection vient des 3 axes motorisés qui assurent une stabilité de la caméra, grâce à cette petite invention vous obtiendrez des photos claires et d'une qualité irréprochable.

Le Mavic Mini propose une autonomie impressionnante de 30 minutes, on dit "impressionnant" puisque DJI a réussi à optimiser au maximum la batterie malgré des composants très gourmands et une petite taille du drone.

Avec le Mavic Mini vous avez l'assurance de le commander jusqu'à une distance de 2 km avec une vidéo HD permanente, même dans les conditions climatiques compliquées.

DJI propose aux utilisateurs une application "Fly App" qui permettra de créer des séquences vidéo en quelques minutes et avec une facilité déconcertante.

Ce combo inclut en plus du drone une série d'accessoire qui a une certaine valeur.

Vous trouverez avec le Mavic Mini Combo :

1 protection pour la caméra

3 batteries de vol

1 télécommande

3 déciles de rechange

2 câble micro USB

1 câble de télécommande

1 Clé de rechange

L'avis des utilisateurs

Du côté des clients, il y a un énorme taux de satisfaction concernant le DJI Mavic Mini. Ce qui revient le plus souvent ce sont les photos qu'il prend, dans tous les environnements où il vole (qu'il y est une forte ou faible luminosité) le drone réalise des clichés magnifiques. Les retours sont aussi très bons pour les vidéos ! La seule chose négative qui revient régulièrement c'est le nombre de FPS assez faible.

Notre avis

Si nous n'avons pas eu l'occasion de tester le Mavic Mini de DJI à la rédaction d'iPhoneSoft, nous pouvons vous confirmer qu'avec les drones de DJI vous trouverez toujours la fiabilité et les performances, il est clairement difficile d'être déçu. Le Mavic Mini peut ne pas répondre à toutes vos exigences, mais il reste un excellent rapport qualité/prix. En plus l'offre est particulièrement attractive avec tous les accessoires qui sont proposés !