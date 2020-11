La 5G sur iPhone 12 nécessite une mise à jour d’Apple en France

Alors que la 5G sera activée sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom dans quelques jours, les possesseurs d’iPhone 12 et autre iPhone 12 Pro vont devoir faire preuve de patience supplémentaire. Oui, Apple n’a pas encore fourni ce qu’il faut aux opérateurs français.

