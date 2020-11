Les scooters et motos électriques autorisés dans les voies bus

Les conducteurs de deux roues électriques vont enfin pouvoir emprunter les voies bus et taxi en France. C'est en tout cas possible depuis le nouveau décret pris par le gouvernement pour requalifier ces véhicules en VTFE, les véhicules à très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes.



Une bonne idée pour fluidifier le trafic urbain et inciter les usagers de la route à passer à l'électrique.

Depuis le 18 novembre 2020, un décret autorise les deux-roues, trois-roues et quatre-roues électriques à circuler sur toutes les voies de bus et de taxis. C’est une modification du Code de la route qui a été validé par le Premier ministre Jean Castex, mais aussi Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique, et de Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des transports.

Une ouverture bienvenue aux véhicules électriques légers

Malgré cette bonne nouvelle, il faut préciser deux choses. La première, les véhicules devront afficher une vignette Crit’Air pour circuler sur ces voies. Ensuite, si le décret est national, ce sont les autorités locales qui doivent décider de l'application ou non de celui-ci. C'est ce qu'on peut lire sur le site du Service Public France en date du 26 novembre. Ce dernier indique que les véhicules concernés sont ceux fonctionnant à l'électricité donc mais aussi à l'hydrogène.



Une mesure qui devrait plaire aux usagers mais aussi et surtout à des startups comme CityScoot qui loue des deux-roues électriques à Paris et à Nice en France. La société avait même commandé une étude en début d'années pour mettre en avant l'impact très faible de la circulation dans ces voies en cas d'ouverture à ses véhicules.



Reste donc à voir si Paris et les autres grandes villes françaises vont autoriser cela, alors que la capitale réduit par exemple ses axes de circulation aux automobilistes à vue d'œil.

