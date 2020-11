Smartphone : 366 millions de ventes au T3 2020, en baisse à cause du Covid-19

il y a 25 min

Julien Russo

L'année 2020 aura été difficile dans énormément de secteurs, si le marché des smartphones se porte à merveille année après année, celui-ci aura quand même été ralenti par la Covid-19 qui a paralysé de nombreuses ventes. Malgré tout, d'après le cabinet d'analyse Gartner, au troisième trimestre les ventes de smartpones se sont plutôt bien portées et Apple arrive quand même à vendre plus de 40 millions d'iPhone.

Apple derrière Samsung, Huawei et Xiaomi

Les constructeurs de smartphones auront tout fait cette année pour vous donner envie de renouveler votre précieux. On a pu voir l'intégration de la 5G, des améliorations dans les photos et vidéos, mais aussi une véritable bataille de promotions chez les constructeurs chinois.

Les confinements en Europe et Asie ont fait beaucoup de mal aux ventes de smartphones, mais tous les principaux acteurs du marché s'en sortent la tête haute avec plusieurs dizaines de millions de ventes comme en 2019.

Photo by Pocket-lint

Gartner a communiqué son analyse concernant les ventes au troisième trimestre de 2020, si certaines entreprises comme Samsung ou encore Xiaomi ont connu une meilleure période que l'été 2019, pour d'autres ça a été très décevant. Un exemple ? Huawei a vendu environ 51,8 millions de ses smartphones quand en 2019 l'entreprise chinoise en vend 65,8 millions.

D'autres constructeurs comme Apple ou Oppo ont réussi à limiter la casse avec seulement quelques centaines de milliers de pertes.

Comme vous pouvez le voir, Apple maintient le cap avec une part de marché en augmentation par rapport à la même période l'année dernière, mais la firme a perdu sur les ventes à l'unité. Heureusement, il n'y a rien de catastrophique. Oppo a exactement la même tendance qu'Apple.

Du côté de Huawei, la part de marché s'écroule de 16,9% à 14,1%. Une situation prévisible quand on sait que l'entreprise était confrontée à la crise sanitaire et aux conséquences de la guerre commerciale qui sévit toujours entre les États-Unis et la Chine.

Anshul Gupta le directeur principal de la recherche chez Gartner a expliqué :

Des signes précoces de reprise peuvent être observés sur quelques marchés, y compris certaines parties de l'Asie/Pacifique mature et de l'Amérique latine. Des conditions proches de la normale en Chine ont amélioré la production de smartphones pour combler le déficit d'approvisionnement au troisième trimestre, ce qui a bénéficié aux ventes dans une certaine mesure. Pour la première fois cette année, les ventes de smartphones aux utilisateurs finaux dans trois des cinq principaux marchés, à savoir l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, ont augmenté, augmentant respectivement de 9,3 %, 8,5 % et 3,3 %.

Le rapport affirme aussi que comparé à l'année dernière, le budget des consommateurs a fortement réduit provoquant l'abandon de l'idée de s'acheter un nouveau smartphone ou en repoussant l'achat à "des jours meilleurs".



