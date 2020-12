Apple Podcasts : qui sont les grands gagnants de l'année 2020 ?

Voilà qu'on approche déjà de la fin d'année 2020, et comme chaque année, c'est l'heure de faire des bilans pour de nombreuses entreprises. C'est notamment le cas d'Apple Podcasts qui révèle depuis aujourd'hui le best-of de ces 12 derniers mois. Il faut bien avouer que le podcast a le vent en poupe depuis quelques mois, accueillant toujours plus d'émissions, mais également d'auditeurs. La Pomme s'est donc amusée à partager plusieurs classements pour différentes catégories dans chaque pays.

