Apple Music : la fonction Replay déçoit de nouveau en 2020

Apple Music User Shares Top 5 Artists of 2020 pic.twitter.com/TagleK1MSB

Cette fonctionnalité censée venir concurrencer le Spotify Wrapped est entrain de déplaire une nouvelle fois aux utilisateurs. En effet, le "Replay" de Spotify est beaucoup plus complet avec des graphiques, des images qui illustrent vos écoutes, un partage facile sur les réseaux sociaux, ce qu'Apple ne propose pas du tout. Cette situation a eu le don d'agacer plusieurs utilisateurs qui se sont moqués sur Twitter de la pauvreté de la fonction proposée par Apple.

Pour la deuxième année consécutive, Apple propose la fonction "Replay rétrospectif" qui comme le fait Spotify, permet à la fin de l'année de découvrir les artistes, albums, musiques... que vous avez le plus écoutés tout au long de l'année. Les utilisateurs peuvent également ajouter leurs propres playlists des musiques les plus écoutées pour qu'Apple Music en fasse directement une playlist "Replay".

La fin d'année est souvent l'occasion d'offrir des récompenses pour les évènements qui se sont déroulés au cours de l'année mais elle permet aussi de se faire un retour rapide sur ce qui s'est passé dans notre vie sur les 12 derniers mois. Apple tente de l'appliquer sur votre musique avec la fonction "Replay" qui permet de découvrir ce que vous avez le plus écouté cette année mais malheureusement la fonction semble moquée par les utilisateurs qui la trouve pauvre en fonctions comparé à celle de Spotify.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.