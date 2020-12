HomePass for HomeKit disponible sur le Mac App Store

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Petite brève pour vous informer de l'arrivée de l'application HomePass for HomeKit (v1.8.1, 26 Mo, MacOS 13.0) au sein du Mac App Store. Une belle nouvelle pour ceux qui désirent de gérer tous vos appareils connectés de la maison directement via votre ordinateur.



Créé par Pearce Media Limited, cet utilitaire permet entre autres de conserver les codes de vos appareils et les synchroniser dans iCloud. Bien sûr, le but premier n'est autre que d'importer vos accessoires existants en saisissant le code de configuration ou en le scannant avec l'appareil photo.

HomePass for HomeKit permet de gérer ses accessoires sur le Mac

• Vos codes HomeKit n'importe où, synchronisés avec iCloud

Avec HomePass, vous pouvez conserver les codes de vos appareils et les synchroniser avec iCloud.



• Importer des accessoires existants

HomePass offre la possibilité d'importer facilement vos accessoires existants, il vous suffit de saisir vous-même le code de configuration de l'appareil ou de le scanner avec l'appareil photo ou le NFC.

HomePass a été introduit en 2018 comme un moyen facile de stocker et de gérer tous les codes des accessoires HomeKit. Une véritable plus-value pour les possesseurs d'appareils connectés, qui peuvent désormais retrouver l'application sur le Mac App Store au prix de 3,49€.



