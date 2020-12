Telegram va annoncer les messages dans les AirPods grâce à Siri

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

1

La célèbre application de messagerie cryptée Telegram Messenger (v7.2.1, 158 Mo, iOS 9.0) s'apprêterait à recevoir une belle petite mise à jour. Selon la dernière version bêta disponible, il serait bientôt possible de se faire lire les messages par la belle et douce voix de Siri, comme c'est déjà le cas pour iMessage.



Une première pour les applications de messageries qui, sans être d'une importance capitale, sera un petit pas en avant pour les détenteurs des écouteurs sans fil.

Telegram Messenger va permettre à Siri de lire les messages dans les AirPods

Si vous êtes un utilisateur des AirPods, peu importe la version, vous avez sans doute remarqué que lorsque vous recevez un message, l'assistant vocal d'Apple vous le lit. Une fonctionnalité qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui a au moins le mérite d'exister...



Visiblement, cette dernière semble inspirer les développeurs, et notamment ceux de Telegram, puisque l'application de messagerie devrait prochainement la proposer pour tous les utilisateurs. Actuellement, il est possible de découvrir en avant-première cet ajout via la dernière version bêta.



Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à cette adresse, puis de sélectionner l'option TestFlight. Lorsque la fonctionnalité sera disponible, et que vous souhaitez vous en passer, il suffira de vous rendre dans Réglages, puis « Siri et recherche ».

